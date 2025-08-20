Ричмонд
Осинькин о «Крыльях» и коррупционном скандале: «Виноватым сделали клуб, страдавший от судей больше всех. Не знаю, сделает ли эта история наш спорт чище»

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров клуба сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Источник: Спортс"

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров клуба сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Также Федорищев заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.

По заявлению Федорищева региональная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

— Этот вопрос совершенно меня не касался как тренера, я за подобные вещи не могу отвечать. Единственное, я отметил бы, что виноватым сделали клуб, который больше всех страдал от судей. В целом в этой ситуации многое непонятно не только мне, но и всей футбольной общественности. Не знаю, сделает ли эта история наш спорт чище.

— Вы знаете, кто и кому должен был передать эти 36 миллионов?

— Нет. Ни разу нигде так и не было озвучено ни одной фамилии. На тот момент еще генеральный директор Вадим Андреев какие-то комментарии давал на этот счет, но не сказать, что он в чем-то каялся.

— Какое-то странное затишье во всей этой истории.

— Думаю, что следственные действия все еще ведутся, — сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов».