Осинькин о «Крыльях» и коррупционном скандале: «Виноватым сделали клуб, страдавший от судей больше всех. Не знаю, сделает ли эта история наш спорт чище»

— Этот вопрос совершенно меня не касался как тренера, я за подобные вещи не могу отвечать. Единственное, я отметил бы, что виноватым сделали клуб, который больше всех страдал от судей. В целом в этой ситуации многое непонятно не только мне, но и всей футбольной общественности. Не знаю, сделает ли эта история наш спорт чище.