Окружение Альвареса считает ошибкой переход форварда в «Атлетико». Хулиан недоволен своей ролью в команде Симеоне (El Chiringuito)

"Ему никогда не давали того места, которого, по его мнению, он заслуживает. Он смирился и обижен, потому что в прошлом сезоне забил почти 30 голов, но его ставили на позицию левого вингера, чтобы он преследовал защитников, или заменяли в перерывах.
Нельзя винить Симеоне за то, что он не знает, как вести себя со звездой мирового футбола. Он к этому не привык, так что это наша вина, что мы отправили его туда. Переход в команду Симеоне был ошибкой", — сказал представитель окружения Альвареса в комментарии для El Chiringuito.
Утверждается, что за ситуацией Альвареса следит «Барселона», и «Атлетико» может согласиться продать нападающего в следующем году.
Журналист Рубен Урия, в свою очередь, опровергает недовольство Альвареса и сообщает, что «Атлетико» ведет переговоры с аргентинцем о продлении контракта.