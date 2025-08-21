Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Смолов о переходе Сперцяна в «Саутгемптон»: «Много обсуждали это с ним. Понимаю это решение, если он захочет уехать, я его полностью поддержу»

По информации журналиста Ивана Карпова, английский клуб предложил за полузащитника «Краснодара» 14 млн долларов и процент от перепродажи.

Источник: Спортс"

Смолов заявил, что поддержит Сперцяна, если он решит уехать.

"Он хорошо исполняет стандарты: угловые, штрафные. У меня [со Сперцяном] есть разговоры по этому поводу, он спрашивает мое мнение, мы много это обсуждали с ним.

Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов: все говорят: с кем он играет? Чемпионат России это что? Нет понимания, потому что ни в Instat, нигде не представлены нарезки, за чемпионатом никто не следит ввиду определенных событий, на которые невозможно повлиять.

Если он захочет уехать, я его полностью поддержу. Понимаю это решение, ему 25 лет. Я не знаю, как рассуждает Сергей Николаевич [Галицкий], он принимает решение«, — сказал экс-нападающий “Краснодара” в видеоподкасте SMOL FM.

Смотрите выпуск с обсуждением главных событий 5-го тура РПЛ на ВидеоСпортсе«».