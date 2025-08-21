Смолов о переходе Сперцяна в «Саутгемптон»: «Много обсуждали это с ним. Понимаю это решение, если он захочет уехать, я его полностью поддержу»

Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов: все говорят: с кем он играет? Чемпионат России это что? Нет понимания, потому что ни в Instat, нигде не представлены нарезки, за чемпионатом никто не следит ввиду определенных событий, на которые невозможно повлиять.