Осинькин о Сперцяне: «Одно дело “ПСЖ” или “Аякс”, но что такое “Саутгемптон”? Не до конца понимаю, для чего Эдуарду в первую лигу»

"Я не до конца понимаю, для чего Сперцяну в первую лигу. Как мне кажется, он все-таки достоин сразу быть в какой-то Премьер-лиге. И вообще, надо ли ему ехать именно в Англию? Как он себя сможет показать против физически сильных футболистов, готовых доминировать и высекать?
Да, на нашем уровне он, конечно, держит борьбу, но его лучшие качества — это все-таки понимание игры и нестандартные решения. Ему больше подошел бы тот же «Реал Сосьедад», где играет Захарян. Или «Порту», об интересе которого вроде бы писали в прессе. Не знаю, как на это смотрит Сергей Николаевич Галицкий.
Одно дело, когда человек уезжает в «ПСЖ» — в таких случаях не отказывают. Или в «Аякс», который считается мировым брендом. Но что такое «Саутгемптон»? «- сказал бывший главный тренер “Крыльев Советов”.