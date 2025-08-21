Матч женской команды «Марселя» был остановлен из-за драки. Двоих сотрудников клуба удалили через 30 минут товарищеской игры с «Эспортиу Европа»

Предположительно, причиной стал второй гол французского клуба, забитый на 86-й минуте. По мнению соперниц, он был забит из офсайда.
Впоследствии в соцсетях «Эспортиу Европа» появилось сообщение, что «матч не продолжился, и обе команды, успокоившись, отправились в раздевалку».
Отмечается, что через полчаса игры двое сотрудников «Марселя» уже получили красные карточки. В перерыве, когда команда вела со счетом 1:0, испанский клуб сообщал о «моментах повышенной напряженности с постоянным агрессивным поведением игроков и персонала».
Напомним, ранее между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу из мужской команды «Марселя» произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Футболисты были отстранены от команды и выставлены на трансфер.