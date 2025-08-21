Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Матч женской команды «Марселя» был остановлен из-за драки. Двоих сотрудников клуба удалили через 30 минут товарищеской игры с «Эспортиу Европа»

Француженки играли в товарищеском матче с каталонской командой «Эспортиу Европа». За несколько минут до конца игры, когда «Марсель» вел со счетом 2:1, произошла стычка между футболистками обеих команд.

Источник: Спортс"

Предположительно, причиной стал второй гол французского клуба, забитый на 86-й минуте. По мнению соперниц, он был забит из офсайда.

Впоследствии в соцсетях «Эспортиу Европа» появилось сообщение, что «матч не продолжился, и обе команды, успокоившись, отправились в раздевалку».

Отмечается, что через полчаса игры двое сотрудников «Марселя» уже получили красные карточки. В перерыве, когда команда вела со счетом 1:0, испанский клуб сообщал о «моментах повышенной напряженности с постоянным агрессивным поведением игроков и персонала».

Напомним, ранее между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу из мужской команды «Марселя» произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Футболисты были отстранены от команды и выставлены на трансфер.