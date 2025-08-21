Джакомо Распадори: «В Италии “Атлетико” считается топ-клубом, сделать выбор было легко. Симеоне дал понять, что верит в меня»

«Сделать выбор было очень легко. В Италии “Атлетико” считается топ-клубом, тренер и команда проявили доверие ко мне. Болельщики и клуб отличаются страстью. Я отношусь к этой возможности с большим энтузиазмом. Я очень амбициозен и каждый день борюсь за победу.
Думаю, конкуренция в таком клубе, как «Атлетико» — это нормально и полезно. Наличие стольких сильных игроков заставляет понимать, что нужно совершенствоваться каждый день. Конкуренция может принести пользу команде.
[Разговор с Симеоне] был очень важен, потому что он дал мне понять, как сильно верит в меня, он также ценит мои человеческие качества, мой характер. Я горжусь тем, что меня позвал такой тренер, как он.
Впечатление было невероятно позитивным. Все [игроки] очень скромные, и хотя приходить в новую команду никогда не бывает легко, все было очень естественно. У меня такое чувство, что я здесь уже давно«, — сказал полузащитник “Атлетико”.