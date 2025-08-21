Ричмонд
«Арсенал» и «Бавария» включили в шорт-лист 20-летнего вингера «Лиона» Фофана. «Эвертон» был готов купить бельгийца за 40+ млн евро, но игрок отказался переходить

Как сообщает L"Equipe, вингер «Лиона» привлек внимание «Баварии» и «Арсенала», эти клубы включили его в свои шорт-листы.

Источник: Спортс"

При этом единственное предложение пока делал только «Эвертон». «Ириски» пытались купить 20-летнего футболиста за 36 млн евро плюс бонусы, но получили встречное предложение — больше 40 млн без учета дополнительных выплат. Клуб АПЛ был согласен на такие условия, но отказался уже сам Фофана.

Малик не чувствует необходимости уходить из «Лиона» сейчас, но если уж придется, то в выступающую в Лиге чемпионов команду. «Олимпик» же нуждается в деньгах и потому вынужден пытаться продать вингера как можно скорее.

Фофана провел 29 игр в чемпионате Франции в прошлом сезоне и набрал 9 (5+4) очков по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.