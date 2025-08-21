Игорь Осинькин: «Зенит» ушел от игры, где Глушенков мог быть ярким и полезным. Он приходил в клуб в качестве лучшего футболиста страны"

Он приходил в «Зенит» в качестве лучшего футболиста страны наравне с Тюкавиным. Он хочет выигрывать трофеи и доказывать, что его недооценивают.
— Почему он оказался на скамейке?
— В «Зените» ушли от той игры, где Глушенков мог быть максимально ярким и полезным.
И я бы не сказал, что команда стала показывать лучший футбол. Фактически «Зенит» играет с двумя восьмерками, Венделом и Жерсоном, а Максим — десятка.
Сейчас все три центральных полузащитника играют слишком низко, не хватает давления между линиями плюс немножко изменилась роль фланговых нападающих.
Условно говоря, такая игра больше подходит для Соболева, чем для Глушенкова, — сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.