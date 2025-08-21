Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Селтиком» в ЛЧ: «Ребята будут биться в ответном матче и оставят все силы. Надеемся на поддержку болельщиков — она поможет»

— У вас было несколько моментов, которые вы не смогли использовать. Разочарованы ли вы этим? Что мы увидим в ответной игре?
— Естественно. Конечно, мы хотели забить гол в тех моментах, которые у нас были.
Мы ребятам говорили, что моменты будут, и нужно постараться их реализовывать.
Потому что с таким соперником, как «Селтик», у тебя не будет много моментов. Да, не получилось, но ничего страшного.
Нам предстоит долгая дорога, восстановление, и сейчас я не могу вам точно сказать, что будет в ответной игре.
Единственное, что я могу точно пообещать — ребята так же будут биться и оставят все силы на футбольном поле.
И, конечно же, мы надеемся на поддержку наших болельщиков. Их влияние и поддержка, как и болельщиков «Селтика» у них дома, нам заметно поможет, — сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.