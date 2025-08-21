Ричмонд
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
1.99
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.67
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.30
П2
9.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2

Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Селтиком» в ЛЧ: «Ребята будут биться в ответном матче и оставят все силы. Надеемся на поддержку болельщиков — она поможет»

«Кайрат» в Глазго сыграл вничью 0:0 с «Селтиком» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

— У вас было несколько моментов, которые вы не смогли использовать. Разочарованы ли вы этим? Что мы увидим в ответной игре?

— Естественно. Конечно, мы хотели забить гол в тех моментах, которые у нас были.

Мы ребятам говорили, что моменты будут, и нужно постараться их реализовывать.

Потому что с таким соперником, как «Селтик», у тебя не будет много моментов. Да, не получилось, но ничего страшного.

Нам предстоит долгая дорога, восстановление, и сейчас я не могу вам точно сказать, что будет в ответной игре.

Единственное, что я могу точно пообещать — ребята так же будут биться и оставят все силы на футбольном поле.

И, конечно же, мы надеемся на поддержку наших болельщиков. Их влияние и поддержка, как и болельщиков «Селтика» у них дома, нам заметно поможет, — сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.