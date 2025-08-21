Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
1.99
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.67
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.30
П2
9.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2

Смородская о Карпине и «Динамо»: «Что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Бителло — так себе уровень легионера. Не отрабатывает зарплату, ему на все параллельно»

«Динамо» под руководством Валерия Карпина набрало 5 очков в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— При Карпине любой футболист может развиться, если захочет. Игра «Динамо»? А что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Пас надо отдавать своему. При чем тут Карпин, если футболисты играют спустя рукава?

Бителло стоит десять миллионов евро и так играет… Это так себе уровень легионера. И что с ним может сделать тот же Анчелотти? Скажет, что не надо пас чужому отдавать? Не понимает идеи Карпина? Глупость! Он играет очень плохо! Он не отрабатывает свою стоимость и зарплату. У него очень слабый уровень мотивации, ему параллельно на все. Думаю, он уже не считается лидером.

— Будет ли «Динамо» бороться за чемпионство?

— Прошло пять туров — какое чемпионство?

Все хорошие клубы ставят себе большие задачи, но для чего это говорить? Не будет «Динамо» чемпионом, большая работа должна быть проведена. У них очень много травм, надо как-то очухаться от этого.

В матче с ЦСКА у них было две перекладины, получается, игроки понимают, что надо делать. Но у них уверенность пропала.

Валерий Георгиевич найдет состав, который будет в себе уверен, — сказала бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.