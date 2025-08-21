Смородская о Карпине и «Динамо»: «Что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Бителло — так себе уровень легионера. Не отрабатывает зарплату, ему на все параллельно»

Бителло стоит десять миллионов евро и так играет… Это так себе уровень легионера. И что с ним может сделать тот же Анчелотти? Скажет, что не надо пас чужому отдавать? Не понимает идеи Карпина? Глупость! Он играет очень плохо! Он не отрабатывает свою стоимость и зарплату. У него очень слабый уровень мотивации, ему параллельно на все. Думаю, он уже не считается лидером.