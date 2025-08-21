Ричмонд
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
1.99
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.67
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.30
П2
9.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2

Тренер «Бенфики» про 0:0 квалификации в ЛЧ: «Сколько ударов “Фенербахче” нанес до 70-й минуты? После удаления соперник начал больше рисковать — мы готовились контролировать матч»

Команды сыграли вничью 0:0 в Стамбуле в первой игре раунда квалификации. Португальский клуб действовал в меньшинстве после удаления на 71-й минуте.

Источник: Спортс"

«Сколько ударов “Фенербахче” нанес до 70-й минуты? Мы играли с двумя очень быстрыми игроками в атаке, которые могли создавать проблемы для соперника.

У каждого матча своя история. Мы готовились к тому, что контролировать игру как с мячом, так и без него. Мы хотели создавать больше моментов — и это было нашей задачей.

После 70-й минуты соперник начал больше рисковать.

В центре поля появилось пространство, но мы выпустили нападающего, чтобы попытаться создать опасность в атаке. «Фенербахче» очень силен в переходных фазах, и таким образом мы хотели контролировать игру.

Мы находимся в раунда плей-офф. Наши болельщики должны помочь нам победить у «Тонделы» [в чемпионате Португалии] и у «Фенербахче» [в ответном матче] «, — сказал главный тренер “Бенфики” Бруну Лаже.