Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
1.99
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.67
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.30
П2
9.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2

Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Игроки, которые ничего не добились, получают больше, чем сверстники в Европы. Потом удивляемся, почему молодежь перестает прогрессировать»

— Вы за или против потолка зарплат?

Источник: Спортс"

— Больше за, чем против.

У нас игроки, которые еще ничего не добились, получают больше, чем их сверстники в Европе, выступающие за топ-клубы. Это никуда не годится. Потом мы удивляемся, почему молодежь перестает прогрессировать.

С другой стороны, потолок зарплат наверняка будут обходить за счет тех же премиальных, прочих бонусов. Но какие-то ограничения ввести необходимо.

— Вы играли в Португалии, Испании, Франции. Там у молодежи есть такие проблемы, когда они начинают зарабатывать больше и перестают выкладываться?

— Нет, там другой менталитет.

Как вы верно подметили, мне посчастливилось за свою богатую на события карьеру поиграть во многих ведущих европейских лигах. Однако я не могу точно сказать, как сейчас там с этим обстоят дела.

Но в мое время как-то все больше акцентировали внимание именно на футболе. Мы и результатов добивались, и ставили всегда на первое место футбол, а деньги — потом.

Сейчас все же наоборот: стоит кому-то из молодых забить пару мячей, провести 2−3 хороших матча, как пресса начинает подогревать к ним интерес, появляются агенты, разговоры.

На пользу это точно не идет, — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.