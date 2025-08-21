Угаров о «Зените»: «Команда совершенно не готова физически. Недоверие к молодым — проблема. Почему играют только бразильцы? Шилов способен выходить, Мостовой, Глушенков»

— На ваш взгляд, есть ли у Семака ошибки на старте сезона в РПЛ?
— Если нет результата, то значит есть ошибки. Значит, был плохой тренировочный период подготовки. Неправильно значит выстроили подготовку.
Физически команда совершенно не готова. Команда не готова играть, когда ей тяжело. Я думаю, что, конечно, есть какие-то проблемы. С этим и связано.
Поэтому и нет результата. Если бы команда хорошо подготовилась, как было 3−4 года назад… А так есть какие-то просчеты. Плюс недоверие к молодым футболистам. Думаю, это тоже большая проблема.
Тот же Шилов продемонстрировал, что он способен выходить, может, не на 90 минут. В некоторых матчах может выходить в старте.
Мостовой, который неплохо играл в прошлом сезоне неплохо, тот же Глушенков.
Почему играют только бразильцы? Нет определенного доверия тренера к футболистам, видимо, — сказал бывший футболист «Зенита» Денис Угаров.