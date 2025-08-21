Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
1.98
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.67
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.30
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2

Угаров о «Зените»: «Команда совершенно не готова физически. Недоверие к молодым — проблема. Почему играют только бразильцы? Шилов способен выходить, Мостовой, Глушенков»

Команда тренера Сергея Семака набрала 6 очков в 5 матчах чемпионата.

Источник: Спортс"

— На ваш взгляд, есть ли у Семака ошибки на старте сезона в РПЛ?

— Если нет результата, то значит есть ошибки. Значит, был плохой тренировочный период подготовки. Неправильно значит выстроили подготовку.

Физически команда совершенно не готова. Команда не готова играть, когда ей тяжело. Я думаю, что, конечно, есть какие-то проблемы. С этим и связано.

Поэтому и нет результата. Если бы команда хорошо подготовилась, как было 3−4 года назад… А так есть какие-то просчеты. ‎‎Плюс недоверие к молодым футболистам. Думаю, это тоже большая проблема.

Тот же Шилов продемонстрировал, что он способен выходить, может, не на 90 минут. В некоторых матчах может выходить в старте.

Мостовой, который неплохо играл в прошлом сезоне неплохо, тот же Глушенков.

Почему играют только бразильцы? Нет определенного доверия тренера к футболистам, видимо, — сказал бывший футболист «Зенита» Денис Угаров.