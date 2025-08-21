Владислав Радимов: «Кисляк — мой любимый футболист в РПЛ сейчас. Буду счастлив, если у него будет возможность подарить мне майку»

— ЦСКА показывает лучшую игру сейчас из всех команд РПЛ?
— Да, ЦСКА и «Краснодар», я думаю, это две команды, которые показывают самый хороший футбол.
Ну, самый яркий — это, конечно же, ЦСКА, потому что, здесь немножко субъективное мнение будет, там достаточно молодых пацанов и своих воспитанников.
И те скорости, именно командные, как вся команда на скоростях играет, это выглядит очень классно. И я поймал себя на мысли, что мой любимый футболист сейчас в этом чемпионате России — это Матвей Кисляк. Мне очень нравится этот пацан.
Помимо работоспособности, за год рядом с Пьяничем он начал оценивать ситуацию, крутить головой, работать с мячом в правильных направлениях, выбирать правильный вектор, когда затормозить атаку, когда сыграть.
У меня есть коллекция маек — и если Кисляк это прочитает и у него будет возможность мне подарить майку, я буду счастлив, — сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.