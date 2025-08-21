Ричмонд
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
1.98
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.67
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.30
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.26
П2
12.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2

Владислав Радимов: «Кисляк — мой любимый футболист в РПЛ сейчас. Буду счастлив, если у него будет возможность подарить мне майку»

20-летний полузащитник ЦСКА забил 1 гол и сделал 3 передачи в 5 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— ЦСКА показывает лучшую игру сейчас из всех команд РПЛ?

— Да, ЦСКА и «Краснодар», я думаю, это две команды, которые показывают самый хороший футбол.

Ну, самый яркий — это, конечно же, ЦСКА, потому что, здесь немножко субъективное мнение будет, там достаточно молодых пацанов и своих воспитанников.

И те скорости, именно командные, как вся команда на скоростях играет, это выглядит очень классно. И я поймал себя на мысли, что мой любимый футболист сейчас в этом чемпионате России — это Матвей Кисляк. Мне очень нравится этот пацан.

Помимо работоспособности, за год рядом с Пьяничем он начал оценивать ситуацию, крутить головой, работать с мячом в правильных направлениях, выбирать правильный вектор, когда затормозить атаку, когда сыграть.

У меня есть коллекция маек — и если Кисляк это прочитает и у него будет возможность мне подарить майку, я буду счастлив, — сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.