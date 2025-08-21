Мостовой о молодых игроках в РПЛ: «Батраков — перспективный, Кисляк — хорошо, хотя о нем никто не знал еще в прошлом году. Где остальные? Нет никого — в этом проблема нашего футбола&raqu

— Важный вопрос. По игре того же Батракова на старте сезона мы видим, что он не поймал звезду.
Но важно понаблюдать за ним еще, чтобы Алексей и дальше оставался на том же уровне. Так, в целом парень перспективный, есть яркие матчи, он как раздает передачи, так и забивает.
Однако кого еще вы можете у нас выделить? Кисляк — хорошо, хотя еще в прошлом году о нем никто не знал.
А где остальные? Нет ведь никого — и в этом большая проблема нашего футбола, — сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.