«За “Зенит” Смолов забил бы больше 10 голов, в “Спартаке” смотрелся бы не хуже Заболотного. Знаю, Федору предложили 300 тысяч на Кипре в “Красаве”. Егоров о форварде

Следующий матч — против «Сатурна». Это детская школа, в которой он занимался. Думаю, тут ему тоже принципиально. Если пройдем «Сатурн», то будет клуб ФНЛ. Думаю, это ему тоже будет интересно. А дальше уже шаг до РПЛ. Это была бы крутая история для него — вывести любительский клуб против команды РПЛ. Это вообще сценарий о небольшом сериале, как футболист закончил карьеру и вывел любителей против топ-команды.