«За “Зенит” Смолов забил бы больше 10 голов, в “Спартаке” смотрелся бы не хуже Заболотного. Знаю, Федору предложили 300 тысяч на Кипре в “Красаве”. Егоров о форварде

Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Линколн
0
:
Брага
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.70
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Кристал Пэлас
0
:
Фредрикстад
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
3.80
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Ракув
1
:
Арда
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.50
П2
52.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хайберниан
0
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
перерыв
Абердин
0
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Риека
1
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.65
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
перерыв
Шелбурн
1
:
Линфилд
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лех
1
:
Генк
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
Все коэффициенты
П1
14.70
X
4.00
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
0
:
Бешикташ
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.90
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
3
:
Динамо К
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.10
П2
38.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
12.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зриньски
0
:
Утрехт
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.11
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
12.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дрита
2
:
Дифферданж
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
9.50
П2
51.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.70
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
0
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
2.90
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Андерлехт
1
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.00
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
1
:
Баник О
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Левски
0
:
АЗ
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.70
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Полесье
0
:
Фиорентина
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.70
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.50
П2
1.02
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
1
:
Рига
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Авангард К
1
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Тюмень
4
:
Ильпар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

«За “Зенит” Смолов забил бы больше 10 голов, в “Спартаке” смотрелся бы не хуже Заболотного. Знаю, Федору предложили 300 тысяч на Кипре в “Красаве”. Егоров о форварде

— Какой у вас договор с Федей?

Источник: Спортс"

— Никакого договора нет. Чисто партнерство. Мы ведем одну передачу. Он здесь, пока ему интересно. Но при этом не пропустил ни одной тренировки и даже переносил стримы для тренировок. Он просто сказал: «Я сыграю».

Следующий матч — против «Сатурна». Это детская школа, в которой он занимался. Думаю, тут ему тоже принципиально. Если пройдем «Сатурн», то будет клуб ФНЛ. Думаю, это ему тоже будет интересно. А дальше уже шаг до РПЛ. Это была бы крутая история для него — вывести любительский клуб против команды РПЛ. Это вообще сценарий о небольшом сериале, как футболист закончил карьеру и вывел любителей против топ-команды.

— То есть он закончил карьеру?

— Не знаю. Для меня футболист без профессионального клуба нигде не играет.

— Ничего не рассказывал?

— Мне кажется, ему это просто не интересно. Мы с ним обсуждали, что, если бы ему пришло предложение от «Зенита», он бы пошел. И, он уверен, что за «Зенит» забил бы больше 10 голов — там все для таких нападающих как он.

Мучиться в «Пари НН» нет смысла. У него куча параллельных проектов и работать. Кататься по городам ФНЛ тоже странно. Знаю, что ему предлагал около миллиона рублей один клуб Второй лиги — причем недалеко от дома.

— «Космос» Долгопрудный?

— Это не такая богатая команда. Плюс я не могу говорить об этом. Но Федор больше зарабатывает в медийных проектах. Так что это должно быть предложение от топ-клуба. «Зенит», «Спартак» (Смолов смотрелся бы не хуже Заболотного), «Локомотив», «Динамо». Может, какой-то клуб из Саудовской Аравии на 2−3 миллиона долларов в год. Но ему такое не предложат.

Знаю, иноагент Савин из «Красавы» предложил ему 300 тысяч на Кипре. Но зачем ему это? У него жена и работа в Москве. Что делать на выселках на Кипре? — сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса«» Ярославу Сусову.

Сегодня 35-летний Смолов помог «БроукБойз» обыграть «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).

Смолов забил из-под защитника Мамкина и отыграл 90 минут — яркий дебют за «Броуков»!