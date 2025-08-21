Филимонов про «Спартак»: «Из этого состава никто в наше время не играл бы. Жедсон — обычный футболист, таких много в команде»

— Как оцените нынешнее, 13-е, место «Спартака» в турнирной таблице?
— Если бы команда хорошо играла, шла на первом месте, а потом вдруг опустилась на последнее — это одно. А сейчас все закономерно: как «Спартак» играет, на таком месте и находится.
— Вы верите в то, что Станкович может исправить ситуацию?
— Вера — это немного другой критерий. Я пока не вижу предпосылок для улучшения ситуации.
— В нынешнем чемпионате «Спартак» будет претендовать на золото, или уже слишком многое потеряно?
— Пока никаких предпосылок нет. Вопрос тут не в месте, а в качестве игры.
В матче с «Зенитом» я не увидел какой-то игры у «Спартака». То, что мы называем спартаковским футболом. Этого абсолютно не было.
— А он необходим «Спартаку»?
— Конечно. Вы посмотрите на ведущие клубы. Они играют технично, показывают комбинационный футбол. И «Спартак» должен так играть. Но мы этого не видим.
— Как вам первая домашняя игра новичка команды Жедсона?
— Обычный футболист. Таких много в команде.
— По игре кто из ребят вам сейчас больше нравится?
— Никто. Из этого состава никто в наше время не играл бы.
— Уровнем не дотягивают?
— Может быть, уровнем и дотягивают, и при определенном тренерском подходе и мастерстве кто-то и заиграл бы, но сейчас не впечатляют, — сказал Филимонов.