Филимонов про «Спартак»: «Из этого состава никто в наше время не играл бы. Жедсон — обычный футболист, таких много в команде»

Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лех
1
:
Генк
5
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Бешикташ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
0
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
1
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
1
:
Баник О
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
0
:
АЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
2
:
Рига
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Авангард К
1
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Тюмень
4
:
Ильпар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Филимонов про «Спартак»: «Из этого состава никто в наше время не играл бы. Жедсон — обычный футболист, таких много в команде»

Бывший вратарь сборной России выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год.

Источник: Спортс"

— Как оцените нынешнее, 13-е, место «Спартака» в турнирной таблице?

— Если бы команда хорошо играла, шла на первом месте, а потом вдруг опустилась на последнее — это одно. А сейчас все закономерно: как «Спартак» играет, на таком месте и находится.

— Вы верите в то, что Станкович может исправить ситуацию?

— Вера — это немного другой критерий. Я пока не вижу предпосылок для улучшения ситуации.

— В нынешнем чемпионате «Спартак» будет претендовать на золото, или уже слишком многое потеряно?

— Пока никаких предпосылок нет. Вопрос тут не в месте, а в качестве игры.

В матче с «Зенитом» я не увидел какой-то игры у «Спартака». То, что мы называем спартаковским футболом. Этого абсолютно не было.

— А он необходим «Спартаку»?

— Конечно. Вы посмотрите на ведущие клубы. Они играют технично, показывают комбинационный футбол. И «Спартак» должен так играть. Но мы этого не видим.

— Как вам первая домашняя игра новичка команды Жедсона?

— Обычный футболист. Таких много в команде.

— По игре кто из ребят вам сейчас больше нравится?

— Никто. Из этого состава никто в наше время не играл бы.

— Уровнем не дотягивают?

— Может быть, уровнем и дотягивают, и при определенном тренерском подходе и мастерстве кто-то и заиграл бы, но сейчас не впечатляют, — сказал Филимонов.