Экс-арбитр Захаров об Опейкиной: «С мужчинами-арбитрами ее сравнивать нельзя. Спросите: “Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?” Это то же самое. Блюстители законов должны быть одного пола»

Впоследствии в РФС сообщили, что Мохеби получил вторую желтую карточку за грубую игру.
"По ходу игры Опейкина совершила несколько глупых ошибок, которые повлияли на ход матча. То, что нервы у футболистов не выдержали, как раз подчеркивает мое мнение. Зачем ей это нужно? Веру нельзя сравнивать с мужчинами-арбитрами.
Спросите: «Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?» Это то же самое. Грубая, но справедливая аналогия. В футболе правила, как законы, а блюстители законов должны быть одного пола.
Я не умаляю достоинства Опейкиной, хорошо ее знаю. Она еще давно была перспективной и доросла до такого высокого уровня, но в Премьер-лигу ей точно нельзя", — сказал Захаров.