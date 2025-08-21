Руни про Исака: «На месте игроков “Ньюкасла” я не захотел бы его возвращения в команду. Хотите вы уйти или нет, нужно оставаться профессионалом»

На месте товарищей Исака по команде я бы не хотел, чтобы он возвращался. Вы можете попросить клуб отпустить вас — такое случается, или клуб скажет вам, что вы уходите, — но вы должны быть профессионалом. У вас есть друзья, с которыми вы играете, есть фанаты, которые платят кучу денег, поддерживая вас, нельзя просто так уйти от этого. И тот, кто готов сделать это один раз, сделает это снова«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед”.