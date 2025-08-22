Экс-арбитр Захаров: «Ставить женщин главными судьями неприемлемо. Куда вы лезете? Здесь взрослые игры, мужская игра за большие деньги, очки, места»

Ранее комментатор Александр Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Позже он принес извинения: «Девушки — это украшение футбола».
Кроме того, судья Вера Опейкина удалила иранца Мохаммада Мохеби в матче Фонбет Куюка России между «Ростовом» и «Пари НН» (0:1). Некоторые посчитали, что она сделала это за прикосновение игрока к ней, но РФС это опроверг.
"Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ.
На линии еще можно, но в поле ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места и т.д. У женщин своих соревнований мало?
Это пришло из Франции. Женщина-арбитр была замужем за сыном судьи, и ее начали протягивать, но дотянули только до бокового арбитра. У нас были девчонки, их тоже пробовали, но толку не вышло.
В РПЛ их нельзя выпускать. Мужской футбол это другой вид спорта, другая психология. Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему.
В низших лигах и матчах вторых команд — да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры.
У футболиста не выдержат нервы, и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо", — заявил Захаров.
Экс-арбитр Захаров об Опейкиной: «С мужчинами-арбитрами ее сравнивать нельзя. Спросите: “Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?” Это то же самое. Блюстители законов должны быть одного пола».