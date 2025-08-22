«Аль-Иттихад» Бензема сделал «Зениту» официальное предложение по Венделу (Hatrick)

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лех
1
:
Генк
5
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Бешикташ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
0
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
1
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
1
:
Баник О
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
0
:
АЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
2
:
Рига
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Авангард К
1
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Тюмень
4
:
Ильпар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

«Аль-Иттихад» Бензема сделал «Зениту» официальное предложение по Венделу (Hatrick)

Как сообщает газета Hatrick, имеющая лицензию Министерства средств массовой информации, саудовский клуб, за который выступает Карим Бензема, направил официальное предложение «Зениту» относительно трансфера 27-летнего бразильца.

Источник: Спортс"

Напомним, в июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 миллионов евро за Вендела, но футболист отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев опроверг, что клуб получал такое предложение, но не сам интерес к игроку.

Вендел провел 3 матча в Мир РПЛ-2025/26 и не отметился результативными действиями. Его подробная статистика — здесь.

Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh).