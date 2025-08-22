«Аль-Иттихад» Бензема сделал «Зениту» официальное предложение по Венделу (Hatrick)

Напомним, в июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 миллионов евро за Вендела, но футболист отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев опроверг, что клуб получал такое предложение, но не сам интерес к игроку.
Вендел провел 3 матча в Мир РПЛ-2025/26 и не отметился результативными действиями. Его подробная статистика — здесь.
Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh).