«Аль-Иттихад» Бензема сделал «Зениту» официальное предложение по Венделу (Hatrick)

Напомним, в июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» более 30 миллионов евро за Вендела, но футболист отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев опроверг, что клуб получал такое предложение, но не сам интерес к игроку.