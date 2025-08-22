Уолкотт о Дьокереше против «МЮ»: «Ему потребуется много времени, чтобы набрать форму. Сака и Мартинелли тоже были не очень хороши»

Нужно играть, чтобы обрести нужную физическую и игровую форму. Были признаки того, что Дьокереш перемещался вертикально, изолировался. И это при том, что Сака и Мартинелли тоже играли не очень хорошо, а он был сам по себе — представьте, когда эти двое действительно прибавят«, — сказал бывший игрок “Арсенала” в подкасте It’s Called Soccer.