Уолкотт о Дьокереше против «МЮ»: «Ему потребуется много времени, чтобы набрать форму. Сака и Мартинелли тоже были не очень хороши»

«Играть на “Олд Траффорд” в первом матче сезона всегда будет непросто, и я всегда думал, что мне понадобится три или четыре игры, чтобы набрать оптимальную форму. Посмотрите на Дьокереша — ему потребуется много времени, чтобы набрать форму. Мне действительно так кажется.
Дьокерешу доставались крохи, и я действительно ему сочувствовал, они проделали большую работу. Если посмотреть на старые составы «Арсенала», никто не помнит, как они играли, когда выигрывали со счетом 1:0 на выезде. Думаю, результаты превыше всего, особенно в начале сезона, потому что это очень важный момент, когда команды не на пике.
Нужно играть, чтобы обрести нужную физическую и игровую форму. Были признаки того, что Дьокереш перемещался вертикально, изолировался. И это при том, что Сака и Мартинелли тоже играли не очень хорошо, а он был сам по себе — представьте, когда эти двое действительно прибавят«, — сказал бывший игрок “Арсенала” в подкасте It’s Called Soccer.