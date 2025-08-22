«Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ½ финала Кубка лиг 27 августа

Игра пройдет 27 августа.
«Интер Майами» сыграет дома с «Орландо Сити» в ½ финала Кубка лиг.
