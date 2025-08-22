Мама Рабьо об отстранении Адриена: «Думала, что хуже всего было в “ПСЖ”, но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой»

«Когда я узнала о его отстранении, меня словно обухом по голове ударили. Это не могло быть из-за стычки. Мне не по себе, ведь он так много сделал для “Марселя”, а с ним так поступают… Адриен не злится, но очень разочарован. Де Дзерби (тренер “Марселя” — Спортс») говорит о предательстве, но если кого и предали, то Адриена.
Я не ожидала, что такое случится. Я думала, что хуже всего было в «ПСЖ», но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой. Мы уже это проходили и не хотим, чтобы это повторилось", — сказала Вероник Рабьо в эфире RTL.