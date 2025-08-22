Мама Рабьо об отстранении Адриена: «Думала, что хуже всего было в “ПСЖ”, но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лех
1
:
Генк
5
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Бешикташ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
0
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
1
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
1
:
Баник О
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
0
:
АЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
2
:
Рига
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Авангард К
1
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Тюмень
4
:
Ильпар
1
П1
X
П2

Мама Рабьо об отстранении Адриена: «Думала, что хуже всего было в “ПСЖ”, но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой»

Между Рабьо и Джонатаном Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в 1-м туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Когда я узнала о его отстранении, меня словно обухом по голове ударили. Это не могло быть из-за стычки. Мне не по себе, ведь он так много сделал для “Марселя”, а с ним так поступают… Адриен не злится, но очень разочарован. Де Дзерби (тренер “Марселя” — Спортс») говорит о предательстве, но если кого и предали, то Адриена.

Я не ожидала, что такое случится. Я думала, что хуже всего было в «ПСЖ», но я ошибалась. Если он пропустит сезон, это будет катастрофой. Мы уже это проходили и не хотим, чтобы это повторилось", — сказала Вероник Рабьо в эфире RTL.