Экс-вратарь ЦСКА-2 Кращенко: «Я заливал водку в минералку. Как бармен, мешал коктейли. Через 1,5 часа у всех глаза косые — тренер в шоке»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.45
П2
2.22
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лех
1
:
Генк
5
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Бешикташ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
0
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
1
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
1
:
Баник О
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
0
:
АЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
2
:
Рига
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Авангард К
1
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Тюмень
4
:
Ильпар
1
П1
X
П2

Экс-вратарь ЦСКА-2 Кращенко: «Я заливал водку в минералку. Как бармен, мешал коктейли. Через 1,5 часа у всех глаза косые — тренер в шоке»

— Я включил все свое красноречие. В итоге сняли с проживания, больше не играл. Ну, хотя бы в спортроту не отправили, тренировался с командой. Меня прописали в интернате у легкоатлетов: сам договорился с друзьями, жил и тусил с ними.

— Я включил все свое красноречие. В итоге сняли с проживания, больше не играл. Ну, хотя бы в спортроту не отправили, тренировался с командой. Меня прописали в интернате у легкоатлетов: сам договорился с друзьями, жил и тусил с ними. Еще и отдельно тренировался с ребятами в зале. Тут попадаю на свадьбу к одному кенту-легкоатлету.

— Загуляли?

— Ну, а как? Парни пили минералку, потому что рядом сидел их тренер. Я посмотрел на это — и, как бармен, начал мешать коктейли: в бутылки с минералкой заливал немного водки.

— Мастерство!

— Сам не отставал — надо же всем показать, как мы умеем пить. Через полтора часа у всех глаза косые — тренер в шоке.

— Представляю.

— Подруга берет меня под руку, ведет в гостиницу. Отсыпаюсь и еду на шашлыки, продолжение банкета. Короче, загулял на два дня. Специально все рассчитал — у команды должны были быть выходные после игры, на которую я не поехал. Как выяснилось, зря, — сказал бывший голкипер «Спартака» из Нальчика, «Ахмата», а ныне тренер вратарей «Динамо» Махачкала.