Экс-вратарь ЦСКА-2 Кращенко: «Я заливал водку в минералку. Как бармен, мешал коктейли. Через 1,5 часа у всех глаза косые — тренер в шоке»

— Я включил все свое красноречие. В итоге сняли с проживания, больше не играл. Ну, хотя бы в спортроту не отправили, тренировался с командой. Меня прописали в интернате у легкоатлетов: сам договорился с друзьями, жил и тусил с ними. Еще и отдельно тренировался с ребятами в зале. Тут попадаю на свадьбу к одному кенту-легкоатлету.