Гаджиев приглашает Смолова в «Динамо» Махачкала: «Федор может усилить любую команду РПЛ, если не на 90 минут, то на 20 или 30»

Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
П1
3.47
X
3.50
П2
2.18
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Лех
1
:
Генк
5
Футбол. Лига Европы
завершен
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Бешикташ
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Динамо К
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
0
:
Утрехт
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Дифферданж
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Брённбю
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
1
:
АЕК
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
1
:
Баник О
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
0
:
АЗ
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
0
:
Фиорентина
3
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
2
:
Рига
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
Гаджиев приглашает Смолова в «Динамо» Махачкала: «Федор может усилить любую команду РПЛ, если не на 90 минут, то на 20 или 30»

В четверг 35-летний экс-форвард «Краснодара», московского «Динамо» и «Локомотива» забил гол за «БроукБойз» в матче с «Авангардом» (2:1) в 2-м раунде Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Источник: Спортс"

«Очень хотел бы пригласить Смолова в “Динамо” Махачкала. Федор очень талантливый человек и футболист, сейчас он выпускает какие-то видеоролики, например, совместно с Карпиным. Так что очень интересно было бы его увидеть у нас.

Через вас передаю Смолову привет и приглашение посетить Дагестан. Но, может, он не захочет играть у нас. Можно его пригласить в Дагестан, а там будет видно.

Вообще Смолов может усилить любую команду РПЛ, но только, допустим, не все 90 минут [за матч], а 20 или 30. Приедет он к нам в гости, а там поговорим«, — сказал президент махачкалинского “Динамо”.