Титов о Соболеве в «Зените»: «У меня был клубный патриотизм — не мог перейти из “Спартака” в стан принципиального соперника. При этом не имею права судить Александра, Дзюбу, Быстр

При этом не скажу, что для меня это неприемлемо. Мы проживаем одну жизнь, а футбольная длится всего 10−15 лет, за которую нужно обеспечить себя, семью. Не имею права судить Соболева, Дзюбу, Быстрова. Если им принесло это пользу — значит, так должно и быть, — сказал экс-хавбек «Спартака».