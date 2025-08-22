Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
10.75
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.25
П2
29.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.85
X
4.03
П2
1.75
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.54
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
П1
X
П2

Дзюба о 37-летии: «Горжусь, что не потерял любовь к футболу. Соблазны сбавить обороты подождут, я хочу еще соревноваться»

Нападающему «Акрона» сегодня исполнилось 37 лет.

Источник: Спортс"

"Горжусь тем, что смог со своими габаритами. Потому что чем больше у тебя рост и вес, тем тяжелее держать себя в форме и продлевать свое долголетие в футболе. И горжусь тем, что не потерял любовь к футболу, когда многие думали, что уже не хотят.

Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие‑то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты еще подождут, я хочу еще соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно.

Всегда есть к чему стремиться. Сейчас моя задача, чтобы «Акрон» был как можно выше, сохранял уверенно прописку в РПЛ. Чтобы нас опасались, и любой соперник в России, который понимал, что предстоящая игра будет с «Акроном», всегда в ней ждал очень неприятную и тяжелую борьбу — для меня это самое важное. Чтобы партнеры становились лучше, особенно молодые ребята", — сказал Дзюба.