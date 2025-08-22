Дзюба о 37-летии: «Горжусь, что не потерял любовь к футболу. Соблазны сбавить обороты подождут, я хочу еще соревноваться»

Всегда есть к чему стремиться. Сейчас моя задача, чтобы «Акрон» был как можно выше, сохранял уверенно прописку в РПЛ. Чтобы нас опасались, и любой соперник в России, который понимал, что предстоящая игра будет с «Акроном», всегда в ней ждал очень неприятную и тяжелую борьбу — для меня это самое важное. Чтобы партнеры становились лучше, особенно молодые ребята", — сказал Дзюба.