Быстров об истории с Дзюбой и деньгами: «Не комментирую. Мы виделись и общались после, жали руки и тогда»

— Именно при Карпине произошла ваша печально знаменитая история с Дзюбой и деньгами. С тех пор больше никогда с Артемом не виделись и не общались?

Источник: Спортс"

— Виделись и общались.

— Руки друг другу сейчас пожмете?

— Мы и тогда жали руки.

— Было ли какое-то объяснение по той ситуации?

— Я ее не комментирую, — сказал экс-полузащитник «Спартака».

Напомним, 2009 году на сборах в Австрии у Быстрова пропали 23 тысячи рублей. В результате инцидента Дзюба покинул клуб и ушел в аренду в «Томь».

Быстров о ситуации с Дзюбой в 2009-м: «Каждый может ошибаться. Смысл ворошить то, что было в молодости?».

Дзюба о деньгах Быстрова: «Это чтобы выбить меня из “Спартака”, грязно. Они камеры проверили. Как бы я туда попал, как Бэтмен?».

«История с деньгами Быстрова — подстава. Дзюба якобы украл 23 тысячи рублей, в кошельке лежало еще 20 000 евро. Почему Артем взял только рубли?» Экс-игрок «Спартака» Иванов о скандале.