Тюкавин об Овечкине: «Гордимся, что Ови приходит на матчи “Динамо” поддержать нас. Никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда! Великий во всем! Равняемся на тебя!»

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали российского нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона хоккейного «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку.
«Футбольный клуб “Динамо” рад присоединиться к чествованию Александра Овечкина и еще раз поздравить лучшего хоккеиста мира с его великим достижением. Мы все болели за динамовского воспитанника, верили, что он побьет рекорд Гретцки и забросит 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.
Гордимся, что Ови приходит на наши матчи поддержать нас и на трибуне, и в раздевалке. Мы никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда! Великий во всем! Равняемся на тебя! «- сказал футболист “Динамо” Константин Тюкавин.
Напомним, Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».