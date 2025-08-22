Тюкавин об Овечкине: «Гордимся, что Ови приходит на матчи “Динамо” поддержать нас. Никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда! Великий во всем! Равняемся на тебя!»

Гордимся, что Ови приходит на наши матчи поддержать нас и на трибуне, и в раздевалке. Мы никогда не забудем его гол за футбольный клуб. Легенда! Великий во всем! Равняемся на тебя! «- сказал футболист “Динамо” Константин Тюкавин.