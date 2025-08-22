Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: “Родись я сегодня, у меня не было бы

Через два дня он звонит, он уже в Фьюмичино с женой, я бронирую для них люкс на верхнем этаже отеля D"inghilterra, с потрясающим видом на крыши Рима. Мы проговорили всю ночь о фильме, о жизни, и в какой-то момент Клаудиа ему говорит: «Ты представляешь, сколько бы ты зарабатывал, если бы родился сегодня?».