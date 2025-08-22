Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
15.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Челси
5
Все коэффициенты
П1
78.00
X
14.00
П2
1.04
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: “Родись я сегодня, у меня не было бы

— Хотелось бы вам, чтобы у вас был такой игрок?

Источник: Спортс"

— Но он у меня был. Он снимался в фильме «Болельщики» в 1999 году.

Тогда я не был с ним знаком, попросил контакты у Джанни Мины, позвонил ему в Буэнос-Айрес, и он с ходу: «Дадите 500 миллионов за три дня работы?».

Я сглотнул, сказал, что это нормально, а он: «Тогда я подумаю, дам знать».

Через два дня он звонит, он уже в Фьюмичино с женой, я бронирую для них люкс на верхнем этаже отеля D"inghilterra, с потрясающим видом на крыши Рима. Мы проговорили всю ночь о фильме, о жизни, и в какой-то момент Клаудиа ему говорит: «Ты представляешь, сколько бы ты зарабатывал, если бы родился сегодня?».

Зарплаты футболистов тогда выросли в десятки раз по сравнению с его временем. Ответ Диего был великолепен, я до сих пор его помню: «Если бы я родился сегодня, у нас не было бы двух чудесных дочерей, которые наполняют нашу жизнь».

Его человеческая глубина была равна его футбольному таланту, — сказал президент «Наполи».