Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
1.24
X
5.70
П2
27.00
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»

Нападающий «Баварии» отличился на 64-й, 74-й и 77-й минутах игры стартового тура Бундеслиги. В двух случаях ему ассистировал Луис Диас, еще в одном — Ким Мин Чжэ.

Источник: Спортс"

Англичанин забил три гола в одной игре впервые с ноября 2024 года. Всего за время в «Баварии» он отметился 9 хет-триками.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира чемпионата Германии последних сезонов можно ознакомиться здесь.