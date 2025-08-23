Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.96
П2
6.00
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.26
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
13.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.50
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.41
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.69
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.60
П2
2.27
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Нойер проводит 20-й сезон в Бундеслиге, догнав Кана и Писарро. Рекорд у Фихтеля — 22

Столько же сезонов в высшем дивизионе Германии на счету бывшего голкипера мюнхенского клуба и «Карлсруэ» Оливера Кана и экс-форварда Клаудио Писарро, выступавшего за «Баварию», «Вердер» и «Кельн».

Рекорд принадлежит бывшему защитнику «Шальке» и «Вердера» Клаусу Фихтелю — 22 сезона в Бундеслиге.

Накануне Нойер принял участие в матче с «РБ Лейпциг» (6:0).