Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
П1
3.55
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.53
X
4.96
П2
6.00
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
П1
1.90
X
3.26
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
П1
1.28
X
5.70
П2
13.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
П1
1.55
X
4.80
П2
5.50
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
П1
1.67
X
4.41
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
П1
1.90
X
3.69
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
П1
3.21
X
3.60
П2
2.27
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
П1
3.51
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
Гендиректор «Ахмата» о 2:2 с «Оренбургом»: «Награду лучшему на поле надо было дать судье и ВАР. Эту компанию надо отстранить»

С 63-й минуты грозненцы играли вдевятером после удалений Лечи Садулаева и Эгаша Касинтуры. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым.

Источник: Спортс"

— Не понравилось, что творил судья. Считаю, что удаления близко не было. Куда смотрел ВАР? Зачем нам такой ВАР? Что это было? За что показали красную карточку Садулаеву? Непонятно. Считаю, что эту компанию надо отстранить, они не имеют право судить, по крайней мере в ближайших турах.

— Как вы оцениваете судейство вообще в этом сезоне РПЛ?

— Мы говорим про компетенцию, уровень мастерства. Если люди не соответствуют, наверное, такое происходит и с футболистами, и с судьями. Столько народу мне позвонили, коллег. Все в шоке от такой красной карточки [Садулаеву]. Будем обращаться и требовать, чтобы судьям дали экспертную оценку. Так не должно быть.

Команда — молодцы, соперников тоже с ничьей. А награду лучшему на поле, наверное, надо было отдавать не Исмаэлу, а судье и ВАР, чтобы они его между собой поделили", — сказал Ахмед Айдамиров.