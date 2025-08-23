Худшим сегодня было качество поля, оно все усложняло. Я должен поздравить игроков — благодаря им о качестве поля я не думал. Мы играли уверенно, на хорошем физическом и техническом уровне, и одержали победу«, — сказал тренер “ПСЖ”.
Энрике об 1:0 с «Анже»: «Соперник очень хорошо оборонялся нижним блоком, и “ПСЖ” было тяжело. Благодаря игрокам не думал о качестве поля»
"Результаты [на старте сезона] весьма позитивные. Мы уже обсудили [в раздевалке], насколько трудным был матч. Соперник очень хорошо оборонялся нижним блоком, и нам было тяжело.