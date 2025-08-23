Кирьяков о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Российские футболисты удивляются, что в топ-лигах нужно не только много бегать, но и работать. В этом разница в менталитете»

— Я думаю, все российские футболисты удивляются, что в топ-чемпионатах нужно не только много бегать, но и работать. В России другая ситуация: если ты лучше по таланту, чем другой, то не нужно себя перегружать на тренировках и играх. Есть игроки, которые за тебя будут бежать, а ты будешь меньше прикладывать усилий, чтобы добиваться результата.