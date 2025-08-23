Кирьяков о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Российские футболисты удивляются, что в топ-лигах нужно не только много бегать, но и работать. В этом разница в менталитете»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.65
П2
2.08
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.95
П2
6.00
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.26
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
12.50
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.50
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.44
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.69
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.60
П2
2.27
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.04
П2
4.53
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.63
П2
2.22
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.22
П2
3.45
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.25
П2
2.43
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.20
П2
4.00
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.14
П2
2.60
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.27
П2
8.00
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Кирьяков о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Российские футболисты удивляются, что в топ-лигах нужно не только много бегать, но и работать. В этом разница в менталитете»

Российский полузащитник близок к переходу из швейцарского клуба в «Динамо».

Источник: Спортс"

— Президент «Сьона» заявил о том, что Миранчук был удивлён тому, что в Швейцарии нужно много бегать.

— Я думаю, все российские футболисты удивляются, что в топ-чемпионатах нужно не только много бегать, но и работать. В России другая ситуация: если ты лучше по таланту, чем другой, то не нужно себя перегружать на тренировках и играх. Есть игроки, которые за тебя будут бежать, а ты будешь меньше прикладывать усилий, чтобы добиваться результата.

На Западе все совсем по-другому. На каждой тренировке нужно доказывать. Я по себе это знаю. Если чуть сбавишь, то сядешь на лавку. Вот в этом, наверное, вся проблема и разница в менталитете наших и европейских футболистов, — сказал бывший футболист сборной России.