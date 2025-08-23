Лапочкин об удалении Садулаева: «Слишком суровое наказание. У судьи каша в голове»

— Он не видит очевидный момент. Не знаю, как Квеквескири остался живым после этого бандитского приема. Понятно, что Касинтура не хотел, но это жесточайший прием. И судья РПЛ обязан видеть этот момент, не для этого ВАР придумывался. Это очевиднейшая красная карточка, с которой судья должен бежать. Удивительно, почему арбитр РПЛ не показывает ее сразу.