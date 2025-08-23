Траньков — на слова Романцева о фигуристах: «Когда так долго работаешь в “Спартаке”, то подобное свинство возможно. Пусть посчитает, сколько медалей принесли фигуристы, а сколько — футболист

Фигурное катание и балет являются достоянием России. Пусть посчитает, сколько медалей за всю историю нашей страны принесли фигуристы, а сколько — футболисты. Это просто не сравнимо. Думаю, Романцев не смотрел фигурное катание и не знает, с каких высот наши девочки падают на лед, а потом встают и продолжают с улыбкой кататься. Это не просто неуважение к виду спорта, а неуважение к самому себе.