«Если валяешься — иди в фигурное катание». Романцев говорил про футбол, но обидел фигуристов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.87
П2
5.95
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
13.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
4.80
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.45
П2
4.93
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.68
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.53
П2
2.60
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
1.96
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.61
П2
2.27
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.15
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.02
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.18
П2
2.48
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.61
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.02
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.68
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.79
П2
1.93
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.13
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.92
П2
7.60
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27

«Если валяешься — иди в фигурное катание». Романцев говорил про футбол, но обидел фигуристов

Легенда «Спартака» под ударом.

Источник: РИА "Новости"

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев неожиданно (и случайно) ворвался в фигурное катание — там сразу стало жарко.

1. Романцев, который успешно тренировал московский клуб 13 лет, а сейчас числится советником «Пари НН», разбирал ничью «Спартака» и «Зенита» (2:2) в пятом туре Мир РПЛ.

Тренеру не понравилась частые симуляции от игроков: «Очень хочется, чтобы тренеры, и судьи, и специалисты обратили на это внимание. Нельзя валяться после каждого небольшого столкновения — это вызывает к футболистам отвращение, неуважение.

Откуда это пришло? Это в основном легионеры делают. Я хорошо отношусь ко всем, лишь бы в футбол хорошо играли. Но после каждого столкновения лежать и корчиться, что впечатление такое, что все, человек умер. А уже через минуту встает, побежал. Зачем это?

Ну ударили тебя, да, больно, может быть, два-три раза хроманул, и быстренько встал. Но они же минутами лежат, они же якобы время тянут, если выигрывают. Или фол выпрашивают у судьи, если спорный момент. Противно смотреть. Я думаю, что я не одинок в этом.

Я же помню Черенкова, Гаврилова, их так били, как ну не знаю кого. Они корчились, еле вставали — но вставали почти сразу, еще потом пять минут могли хромать, но уже играли в полную силу.

Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает, и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться. Как только лежит, не встает — сразу судья подошел, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет. Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали.

Футбол — это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание».

Источник: РИА "Новости"

2. И фигуристов последняя фраза сильно задела.

Татьяна Тарасова — тоже легенда, но уже фигурного катания — не согласилась с Романцевым: «Глупость какая‑то. Глупость. Я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены — очень терпеливый народ».

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова усомнилась в адекватности футбольного тренера: «Могу объяснить это только необразованностью. Он просто малообразованный человек. Как может задевать человек, у которого нет интеллекта? Так что такие слова меня никак не задевают.

Романцев перечеркнул приставку “легендарный” после таких слов. Думаю, он один из представителей других видов спорта, кто так относится к фигурному катанию.

Сказала бы ему, что фигурное катание — высококоординационный и очень сложный вид спорта. Он требует как высокой мышечной координации, так и глубокого проникновения и очень высокой умственной деятельности.

Есть разработки по тому, как работает мозг у танцовщиков балета: приблизительно так же работает мозг, а, может, еще сложнее, у выступающего фигуриста. Это намного более высокоинтеллектуальная работа, чем даже у ученого физика. Поэтому так говорят только плохо образованные люди».

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков тоже недоволен: «С уважением отношусь к спортивным заслугам Романцева. Но когда ты так долго работаешь в “Спартаке”, то, наверное, подобное свинство возможно.

Фигурное катание и балет являются достоянием России. Пусть посчитает, сколько медалей за всю историю нашей страны принесли фигуристы, а сколько — футболисты. Это просто несравнимо. Думаю, Романцев не смотрел фигурное катание и не знает, с каких высот наши девочки падают на лед, а потом встают и продолжают с улыбкой кататься. Это не просто неуважение к виду спорта, а неуважение к самому себе.

Конечно, такие сравнения оскорбляют, причем не только от футболистов, но и от хоккеистов. Обычно и они позволяют сравнивать фигурное катание и балет. Но великий русский балет и великое русское фигурное катание знают во всем мире, а насколько велик наш российский футбол, все и так знают.

В основном такое отношение в игровых видах спорта. Но что поделать — таковы стереотипы. У меня есть много друзей и знакомых футболистов, которые не позволяют себе таких слов».

Источник: РИА "Новости"

3. Так кто же прав: Романцев или фигуристы?

Мы не будем считать медали и говорить о популярности (сравнивать как Траньков бессмысленно: в футболе и фигурном катании свои особенности, конкуренция, да это вообще разные миры), но фигуристов можно понять: симуляция — не про этот вид спорта.

В фигурном катании много падений — без них не обходится никто, спортсмены в каждой программе идут на риск. Элементы усложняются, растет и количество ошибок. Но на самом деле сложно вспомнить, чтобы кто-то бросал программу после падений (даже самых жестких) — фигуристы докатывают до конца, причем еще и стараются не выйти из образа.

Источник: РИА "Новости"

Да валяться нет смысла — даже с сорванным прыжком можно занять хорошее место. Та же Александра Трусова на чемпионате мира-2021 дважды упала в произвольной, но докатала до бронзы — а что было бы, если бы бросила?

Лежишь на льду — остаешься без программы. Зачем тогда ехал на турнир?

Источник: РИА "Новости"

Докатывают, даже если очевидно — программа не пошла и результата не будет. Можно вспомнить Камилу Валиеву в Пекине-2022, когда она завалила в произвольной почти все прыжки, но доехала до финальной позы.

Источник: РИА "Новости"

Срывы бывают, но когда травмы реально серьезные. Дарья Усачева осенью-2021 неудачно приземлилась с флипа на разминке и в слезах ушла со льда — у нее оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги. Та травма перечеркнула карьеру — на соревнования Усачева так и не вернулась.

Романцев прав насчет симуляций в футболе, но вот сравнение с фигуркой — мимо.

В тексте использованы цитаты изданий «Московский комсомолец», Матч ТВ и Sport24.

Автор: Антон Пилясов