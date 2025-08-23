«Если валяешься — иди в фигурное катание». Романцев говорил про футбол, но обидел фигуристов

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев неожиданно (и случайно) ворвался в фигурное катание — там сразу стало жарко.
1. Романцев, который успешно тренировал московский клуб 13 лет, а сейчас числится советником «Пари НН», разбирал ничью «Спартака» и «Зенита» (2:2) в пятом туре Мир РПЛ.
Тренеру не понравилась частые симуляции от игроков: «Очень хочется, чтобы тренеры, и судьи, и специалисты обратили на это внимание. Нельзя валяться после каждого небольшого столкновения — это вызывает к футболистам отвращение, неуважение.
Откуда это пришло? Это в основном легионеры делают. Я хорошо отношусь ко всем, лишь бы в футбол хорошо играли. Но после каждого столкновения лежать и корчиться, что впечатление такое, что все, человек умер. А уже через минуту встает, побежал. Зачем это?
Ну ударили тебя, да, больно, может быть, два-три раза хроманул, и быстренько встал. Но они же минутами лежат, они же якобы время тянут, если выигрывают. Или фол выпрашивают у судьи, если спорный момент. Противно смотреть. Я думаю, что я не одинок в этом.
Я же помню Черенкова, Гаврилова, их так били, как ну не знаю кого. Они корчились, еле вставали — но вставали почти сразу, еще потом пять минут могли хромать, но уже играли в полную силу.
Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает, и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться. Как только лежит, не встает — сразу судья подошел, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет. Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали.
Футбол — это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание».
2. И фигуристов последняя фраза сильно задела.
Татьяна Тарасова — тоже легенда, но уже фигурного катания — не согласилась с Романцевым: «Глупость какая‑то. Глупость. Я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены — очень терпеливый народ».
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова усомнилась в адекватности футбольного тренера: «Могу объяснить это только необразованностью. Он просто малообразованный человек. Как может задевать человек, у которого нет интеллекта? Так что такие слова меня никак не задевают.
Романцев перечеркнул приставку “легендарный” после таких слов. Думаю, он один из представителей других видов спорта, кто так относится к фигурному катанию.
Сказала бы ему, что фигурное катание — высококоординационный и очень сложный вид спорта. Он требует как высокой мышечной координации, так и глубокого проникновения и очень высокой умственной деятельности.
Есть разработки по тому, как работает мозг у танцовщиков балета: приблизительно так же работает мозг, а, может, еще сложнее, у выступающего фигуриста. Это намного более высокоинтеллектуальная работа, чем даже у ученого физика. Поэтому так говорят только плохо образованные люди».
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков тоже недоволен: «С уважением отношусь к спортивным заслугам Романцева. Но когда ты так долго работаешь в “Спартаке”, то, наверное, подобное свинство возможно.
Фигурное катание и балет являются достоянием России. Пусть посчитает, сколько медалей за всю историю нашей страны принесли фигуристы, а сколько — футболисты. Это просто несравнимо. Думаю, Романцев не смотрел фигурное катание и не знает, с каких высот наши девочки падают на лед, а потом встают и продолжают с улыбкой кататься. Это не просто неуважение к виду спорта, а неуважение к самому себе.
Конечно, такие сравнения оскорбляют, причем не только от футболистов, но и от хоккеистов. Обычно и они позволяют сравнивать фигурное катание и балет. Но великий русский балет и великое русское фигурное катание знают во всем мире, а насколько велик наш российский футбол, все и так знают.
В основном такое отношение в игровых видах спорта. Но что поделать — таковы стереотипы. У меня есть много друзей и знакомых футболистов, которые не позволяют себе таких слов».
3. Так кто же прав: Романцев или фигуристы?
Мы не будем считать медали и говорить о популярности (сравнивать как Траньков бессмысленно: в футболе и фигурном катании свои особенности, конкуренция, да это вообще разные миры), но фигуристов можно понять: симуляция — не про этот вид спорта.
В фигурном катании много падений — без них не обходится никто, спортсмены в каждой программе идут на риск. Элементы усложняются, растет и количество ошибок. Но на самом деле сложно вспомнить, чтобы кто-то бросал программу после падений (даже самых жестких) — фигуристы докатывают до конца, причем еще и стараются не выйти из образа.
Да валяться нет смысла — даже с сорванным прыжком можно занять хорошее место. Та же Александра Трусова на чемпионате мира-2021 дважды упала в произвольной, но докатала до бронзы — а что было бы, если бы бросила?
Лежишь на льду — остаешься без программы. Зачем тогда ехал на турнир?
Докатывают, даже если очевидно — программа не пошла и результата не будет. Можно вспомнить Камилу Валиеву в Пекине-2022, когда она завалила в произвольной почти все прыжки, но доехала до финальной позы.
Срывы бывают, но когда травмы реально серьезные. Дарья Усачева осенью-2021 неудачно приземлилась с флипа на разминке и в слезах ушла со льда — у нее оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги. Та травма перечеркнула карьеру — на соревнования Усачева так и не вернулась.
Романцев прав насчет симуляций в футболе, но вот сравнение с фигуркой — мимо.
В тексте использованы цитаты изданий «Московский комсомолец», Матч ТВ и Sport24.
Автор: Антон Пилясов