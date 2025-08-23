«Если валяешься — иди в фигурное катание». Романцев говорил про футбол, но обидел фигуристов

Тренеру не понравилась частые симуляции от игроков: «Очень хочется, чтобы тренеры, и судьи, и специалисты обратили на это внимание. Нельзя валяться после каждого небольшого столкновения — это вызывает к футболистам отвращение, неуважение.



Откуда это пришло? Это в основном легионеры делают. Я хорошо отношусь ко всем, лишь бы в футбол хорошо играли. Но после каждого столкновения лежать и корчиться, что впечатление такое, что все, человек умер. А уже через минуту встает, побежал. Зачем это?



Ну ударили тебя, да, больно, может быть, два-три раза хроманул, и быстренько встал. Но они же минутами лежат, они же якобы время тянут, если выигрывают. Или фол выпрашивают у судьи, если спорный момент. Противно смотреть. Я думаю, что я не одинок в этом.



Я же помню Черенкова, Гаврилова, их так били, как ну не знаю кого. Они корчились, еле вставали — но вставали почти сразу, еще потом пять минут могли хромать, но уже играли в полную силу.



Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает, и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться. Как только лежит, не встает — сразу судья подошел, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет. Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали.



Футбол — это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание».