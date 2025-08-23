Пальцев о пенальти «Зенита»: «Такие ставят только в Питере. Эракович этот мяч никак бы не догнал»

На 28-й минуте матча судья Павел Кукуян после ВАР поставил 11-метровый в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым — он схватил в штрафной игрока «Зенита» Страхиню Эраковичу за руку. Пенальти реализовал Андрей Мостовой.
— Какой момент стал переломным в игре?
— Спорный пенальти.
— Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Какое у него мнение?
— Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере.
— Почему?
— Мое мнение просто.
— Показалось, что дернул за футболку.
— Не так сильно. И он же упал не назад, а вперед. Плюс если бы контакта никакого не было, то Эракович этот мяч никак бы не догнал. Это мое мнение, — сказал защитник «Динамо» Пальцев.