Пальцев о пенальти «Зенита»: «Такие ставят только в Питере. Эракович этот мяч никак бы не догнал»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Кремонезе
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.05
П2
3.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.60
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
1
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.27
П2
34.00
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.35
П2
1.23
Футбол. Первая лига
24.08
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.18
П2
3.80
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Пальцев о пенальти «Зенита»: «Такие ставят только в Питере. Эракович этот мяч никак бы не догнал»

«Динамо» Махачкала уступило «Зениту» в матче 6-го тура Мир РПЛ (0:4).

Источник: Спортс"

На 28-й минуте матча судья Павел Кукуян после ВАР поставил 11-метровый в ворота гостей после нарушения правил Сосланом Кагермазовым — он схватил в штрафной игрока «Зенита» Страхиню Эраковичу за руку. Пенальти реализовал Андрей Мостовой.

— Какой момент стал переломным в игре?

— Спорный пенальти.

— Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Какое у него мнение?

— Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере.

— Почему?

— Мое мнение просто.

— Показалось, что дернул за футболку.

— Не так сильно. И он же упал не назад, а вперед. Плюс если бы контакта никакого не было, то Эракович этот мяч никак бы не догнал. Это мое мнение, — сказал защитник «Динамо» Пальцев.