«Федя здорово бы смотрелся в Спартаке». Яковлев об уровне Смолова

Человек три месяца не играл — вышел и забил. На тренировках постоянно забивает. Главное, чтобы мотивация не пропала, но это лучше у Федора узнать. Я считаю, что он бы не помешал «Спартаку». Лучше или не лучше тех, кто уже есть — решать не мне, но точно не помешал бы.