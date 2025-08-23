Артета про 5:0 с «Лидсом»: «Арсеналу» следует гордиться тем, как мы доминировали. Мы не давали бить по воротам и создали много моментов. Крайне уверенная победа"

Думаю, нам следует гордиться тем, как мы играли, как мы доминировали. Мы почти не позволяли бить по своим воротам, не пропустили ни одного гола. А еще создали очень много моментов сами.
Дьокереш забил первые два гола в нашем клубе. Очень рад за Тимбера, забившего два гола на «Эмирейтс» после всех проблем с голеностопом и часов, потраченных на физиотерапию и работу с нашим медштабом. Это нечто особенное. И рад за Москеру, дебютировавшего за нашу команду.
И одним из главных украшений стал, конечно, Макс Доуман, который в свои 15 лет вышел и заработал пенальти. Я горд«, — сказал главный тренер “Арсенала”.