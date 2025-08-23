Де Лаурентис предложил показывать матчи Серии А бесплатно: «Рейтинги взлетят до небес, за счет рекламы можно финансировать всю лигу. Турниры ФИФА и УЕФА отнимают ресурсы у национальных чемпионатов»

Итальянцы были бы счастливы иметь возможность смотреть все матчи бесплатно, а рейтинги взлетели бы до небес. В любом случае нужно что-то предпринимать, чтобы противостоять конкуренции крупных международных турниров: вы ведь знаете, что деньги, которые телеканалы и платформы направляют на соревнования ФИФА и УЕФА, отнимают ресурсы у национальных чемпионатов.
Значит, решений два: либо показывать в открытом доступе, отдавая клубам доходы от рекламы, либо делать ставку на болельщиков через pay per view (плата за просмотр — Спортс«“), чтобы, помимо продажи билетов на реальный стадион, можно было продавать и билеты на стадион виртуальный.
Но я не питаю особых иллюзий насчет того, что политики обяжут Rai и Mediaset транслировать матчи серии А. Они игнорируют важный факт: футбол мог бы принести к избирательным урнам голоса 30 миллионов болельщиков. А в итоге для политиков, поверхностно рассуждающих, владельцы футбольных клубов все равно остаются богатыми дураками, о которых говорил Джулио Онести (экс-президент олимпийского комитета Италии) «, — сказал президент “Наполи”.