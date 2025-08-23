Де Лаурентис предложил показывать матчи Серии А бесплатно: «Рейтинги взлетят до небес, за счет рекламы можно финансировать всю лигу. Турниры ФИФА и УЕФА отнимают ресурсы у национальных чемпионатов»

Но я не питаю особых иллюзий насчет того, что политики обяжут Rai и Mediaset транслировать матчи серии А. Они игнорируют важный факт: футбол мог бы принести к избирательным урнам голоса 30 миллионов болельщиков. А в итоге для политиков, поверхностно рассуждающих, владельцы футбольных клубов все равно остаются богатыми дураками, о которых говорил Джулио Онести (экс-президент олимпийского комитета Италии) «, — сказал президент “Наполи”.