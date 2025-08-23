Москва
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
2.60
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.18
П2
3.80
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Карпин про 3:0 с «Пари НН»: «Команда уже понимает требования при обороне, не помню моментов у ворот “Динамо”. Но мы забили 3 гола, а ударов было больше 20 — реализация п

— «Динамо» была нужна победа. Как вам игра команды, что порадовало?

Источник: Спортс"

— Глобально — многое в обороне понравилось, но это так не первую игру. Команда уже выполняет и понимает требования при обороне. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот.

По атаке: мы забили три гола, но ударов было по воротам больше 20 — реализация плохая. На футболистах давление есть после последних результатов, не хватало спокойствия в некоторых моментах.

— С первых минут вышел Скопинцев. Как оцените его игру на позиции?

— Он со всеми футболистами своей части поля играл. Достойно сыграл для первого матча, ему много не хватает. Он не до конца понимает, как играть в атаке. В обороне были недочеты. Но для первого раза более чем хорошо.

— Несколько раз Лещук выручил.

— Когда? Когда был выход 1 на 1 и было вне игры? Я не помню таких моментов.

— Когда увидим Гладышева?

— Скоро. Вам число сказать? Приезжайте завтра на базу. В августовских матчах надеемся, что он появится. Возможно, против Махачкалы, но это не точно.

— Окишор не попал в заявку. Что случилось? Пришел Миранчук — его конкурент. Какие шансы у Виктора теперь?

— У него такие же условия, как у всех. Будет хорошо выглядеть — будет играть. Он сейчас травмирован, лечил спину. В кубковой игре, наверное, будет в составе, — отметил главный тренер «Динамо».