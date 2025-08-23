Миллер вручил Семаку подарок по случаю 300 матчей во главе «Зенита»

Сегодня петербуржцы на своем поле разгромили «Динамо» Махачкала (4:0).
После матча глава «Газпрома» Алексей Миллер вручил Семаку памятную картину по случаю 300 проведенных игр в качестве главного тренера «Зенита».
Фото: t.me/fczenit.
Юбилейная игра состоялась в 9 августа на выезде с «Ахматом» (0:1) в Мир РПЛ.
