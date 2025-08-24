Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
2
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.80
П2
2.70
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.18
П2
3.90
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Лапочкин о фоле Рамиреса на Роналдо: «Никакой попытки сыграть в мяч у игрока “Локомотива”. Однозначно красная за лишение возможности забить. Почему Чебан отстаивал желтую, непонятно»

Встреча 6-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (3:3).

Источник: Спортс"

На 52-й минуте защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес придержал за руку полузащитника Роналдо дос Сантоса, пытавшегося нанести удар по мячу. Бразилец упал на газон, Сергей Чебан назначил пенальти и показал Рамиресу желтую карточку.

Видеоассистент рекомендовал главному судье изучить эпизод на предмет удаления игрока «Локомотива». После просмотра повтора Чебан менять свое мнение не стал.

«Подача, мяч уже перед Роналдо, он уже замахивается и Рамирес тянет его за руку и заваливает, никакой попытки сыграть в мяч у игрока “Локомотива” нет. Следующим касанием футболист РПЛ точно может забить, вратарь уже вышел, можно было спокойной перебрасывать.

Соответственно мы должны говорить о том, что лишение явной возможности забить гол. ВАР зовет и говорит Сергею Чебану: «Посмотри, он уже замахивается, он уже бьет мяч». Почему Чебан отстаивал свою желтую карточку, мне непонятно. По‑моему, нет ни одного критерия за желтую карточку, однозначно должна быть красная за лишение", — сказал бывший арбитр ФИФА.