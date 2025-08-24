Миранчук о словах президента «Сьона», что в Швейцарии нужно много бегать: «Не знаю, чем обосновано. У меня хорошие цифры по пробегу без мяча»

«Высказывания президента “Сьона”, что в Швейцарии нужно больше бегать? Не знаю, чем это обосновано. Если посмотреть мои цифры, там все хорошо по пробегу без мяча», — сказал российский полузащитник, перешедший в «Динамо».
Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин говоря о сложной адаптации Миранчука заявил: «Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать».