Аллегри об 1:2: «Кремонезе» не украл победу, они сыграли хорошо, а «Милан» проиграл. Нам не хватало агрессии, мы должны уметь играть грязные матчи"

До этого мы работали хорошо. Дело не в составе, просто встречаются неуступчивые команды, особенно в итальянском чемпионате. «Кремонезе» победил, не украв ничего, они сыграли хорошую игру. Мы же потерпели поражение.
Первая игра всегда сложная. В таких матчах нельзя пропускать, но мы, к сожалению, пропустили. Нужно лучше работать над такими ситуациями. Мы должны чувствовать откуда идет опасность, иначе будем пропускать голы. Все должны нести ответственность, потому что нельзя пропускать два таких гола.
В негативных моментах нужно видеть и позитив. Мы должны уметь играть грязные матчи«, — сказал главный тренер “Милана”.