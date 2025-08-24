Бурруль о сравнении руки Тчуамени в класико и Бальде: «Рука Алекса сложена в букву L и закрывает линию удара. У Орельена она была в вертикальном положении»

«Рука Бальде сложена в букву L и закрывает линию удара. Явный пенальти. Было бы иначе, если бы рука была в вертикальном положении. В сравнении с Тчуамени, это явная рука, ситуация наглядно показывает, что считается рукой, а что нет», — сказал экс-судья Альфонсо Перес Бурруль.