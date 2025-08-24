Бурруль о сравнении руки Тчуамени в класико и Бальде: «Рука Алекса сложена в букву L и закрывает линию удара. У Орельена она была в вертикальном положении»

В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал.
В майском класико случился похожий эпизод, когда мяч попал в руку хавбеку «Реала» Тчуамени после удара Феррана Торреса. Альфонсо Перес Бурруль объяснил, почему в одном случае был назначен пенальти, а в другом нет.
«Рука Бальде сложена в букву L и закрывает линию удара. Явный пенальти. Было бы иначе, если бы рука была в вертикальном положении. В сравнении с Тчуамени, это явная рука, ситуация наглядно показывает, что считается рукой, а что нет», — сказал экс-судья Альфонсо Перес Бурруль.