Рахимов о 0:2 со «Спартаком»: «Рубин» уступил по делу, был хуже в атаке, слишком много брака. Соперник показал качество в технике и реализации"

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.09
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
1.75
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.30
П2
3.11
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2

Рахимов о 0:2 со «Спартаком»: «Рубин» уступил по делу, был хуже в атаке, слишком много брака. Соперник показал качество в технике и реализации"

— Что случилось во втором тайме? Ведь именно в нем соперник смог обеспечить результат.

Источник: Sports

— Я думаю, что первый гол повлиял на все моменты. Может быть, мы в первый раз сыграли так, что не стали обороняться вперед, а стали пятиться назад. И соперник зашел в штрафную, нужно было его встречать, но мы этого не сделали, нас наказали за это.

Мы уступили сегодня по делу, потому что были хуже в атаке. У нас наблюдалось слишком большое количество брака, и не было завершенности в атакующих действиях. У нас было достаточно стандартов, но, к сожалению, ничего из этого не использовали. Соперник показал качество в техническом оснащении, в реализации и по праву победил.

— Не кажется, что «Рубину» не хватает плеймейкера?

— «Рубину» не хватает не одного, а нескольких таких футболистов, которые могут придержать мяч, у которых хороший уровень технического оснащения, которые могут создать внутреннюю конкуренцию. Если мы думаем, что должны подниматься выше, то для этого нужно другое положение, и внутреннюю конкуренцию поднимать уже качеством, — сказал тренер «Рубина».